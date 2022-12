¿Por qué la hermana de Beyoncé atacó a Jay Z?

Las imágenes de la cámara de seguridad que captó el momento en el que Solange Knowles, hermana de la atractiva Beyoncé, se lió a golpes con su cuñado Jay Z en el ascensor de un hotel neoyorquino y en presencia de su famosa hermana ya han dado la vuelta al mundo, pero todavía se desconocen las razones exactas que habrían motivado tan dramático episodio familiar en una de las noches más glamurosas del año para la diva estadounidense: la gala del Museo Metropolitano, que reunía a lo más selecto del mundo de la moda.

No obstante, algunos testigos presentes en la fiesta que se celebró poco después del evento -el encuentro que habría sacado el lado más agresivo de Solange (27)- han empezado a arrojar algo de luz a la situación al señalar que la hermana de Beyoncé (32) protagonizó algún que otro altercado verbal con varios de los invitados, principalmente con la diseñadora Rachel Roy -esposa de uno de los mejores amigos y socios de Jay Z (44), Damon Dash- y con otros asistentes que comparten lazos empresariales con el famoso rapero y productor musical.

Según lo publicado por la revista Us Magazine, la propia Beyoncé se habría visto obligada a intervenir en varias ocasiones para evitar que Solange llegara a las manos con sus interlocutores -una actitud completamente diferente a la indiferencia mostrada por la diva durante el altercado del ascensor-, teniendo en cuenta que la cantante "no aprueba" los comportamientos violentos y que, sobre todo, no quería que su imagen pública se viera comprometida por el temperamento de su hermana pequeña.

"Beyoncé se pasó buena parte de la noche tratando de calmar a su hermana y rebajando la tensión de la situación. Nunca ha aprobado la violencia como método para resolver los conflictos, y más aún si esos enfrentamientos implican a su propia hermana y a su marido, pero en el ascensor prefirió alejarse completamente de la situación y encerrarse en sí misma para no sufrir", explicó al mismo medio una fuente cercana a la cantante, quien al día siguiente se dejó ver con su agredido marido en un partido de baloncesto en un ambiente de aparente normalidad.