¿Por qué el anillo de compromiso de Eva Longoria lleva un rubí en vez de un diamante?

El prometido de Eva Longoria , Pepe Bastón, se ha asegurado de que su anillo de compromiso se diferencie claramente de los que la actriz recibió en sus dos matrimonios anteriores, eligiendo una joya con un rubí en lugar del tradicional diamante.

"Me encantan los rubís. Los dos hemos estado casados antes, y básicamente queríamos algo diferente", explicó Eva al programa 'Access Hollywood'.

Eva está convencida de que la clave del éxito de su relación con Pepe es que, aunque él también trabaja en la industria del entretenimiento, lo hace en un sector completamente diferente al suyo.

"Somos la pareja perfecta. Siempre nos decimos el uno al otro: '¿Dónde habías estado hasta ahora?'. Es un buen ser humano, es muy bueno, y esa es una palabra muy importante. No intenta acallarme, está muy orgulloso de mí y me apoya mucho. Odia las alfombras rojas, no le interesan, pero a mí me apoya muchísimo en todo lo que hago. Es listo, inteligente... Es un hombre de negocios, forma parte de esta industria pero no en el mismo rol que yo", afirmó.

Por: Bang Showbiz