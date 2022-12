Por afirmar que aún no lo supera, Nicki Minaj quiere ‘ahocar’ a su ex

La cantante Nicki Minaj no ha dudado en responder a su exnovio, Safaree Samuels -quien fuera su pareja durante 14 años-, después de que este afirmara que Nicki le sigue mandando mensajes de forma regular a pesar de que actualmente mantiene una relación con Meek Mill.

"[Meek] sabe cuándo me llamas. Conoce toda la historia, así que no trates de confundir a nadie. Sería demasiado ridículo de ser cierto. Te deseo lo mejor", aseguró Nicki en un tuit.

Sin embargo, Samuels no ha querido quedarse callado ante la respuesta de Nicki y le ha retado públicamente a que comparta con su actual novio, Mill, el correo electrónico que le envió supuestamente por su cumpleaños el pasado 3 de julio.

"Enséñale el email que me enviaste por mi cumpleaños. Si ya no estamos juntos no deberías pedirme explicaciones sobre cosas pasadas. Eso no es superarlo", respondía Safaree a través de Twitter.

Este cruce de acusaciones se ha producido solo un día después de que Meek Mill ridiculizara en las redes sociales a Safaree por permitir que Nicki bailara de manera provocativa con otros bailarines y con el rapero Drake mientras aún eran pareja. Además, el actual novio de Nicki también se burló de los movimientos de baile de Safaree, insinuando que es homosexual.

"Ese neg*ata inútil estaba haciendo twerking... Siempre pensé que tenía que ser gay para dejar que su chica hiciera toda esa mi*rda con otros neg*atas mientras estaban juntos", aseguraba Mill en Twitter.

Esta desagradable discusión ha tenido lugar en una semana nada fácil para la pareja. Nicki protagonizó un desencuentro en las redes sociales con Taylor Swift por culpa de las nominaciones a los MTV Music Video Awards y Mill se vio envuelto en otra polémica al señalar que otro de los exnovios de la rapera no escribía sus propias canciones.