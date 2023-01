Polémica por anuncio publicitario de la nueva película de Chloë Moretz

La esfera virtual ya mostró su desagrado e indignación hace unos días tras el lanzamiento del póster de la película animada 'Red Shoes and the 7 Dwarfs', una parodia del clásico 'Blancanieves' que se presentaba como una nueva vuelta de tuerca a la historia original bajo la premisa: ¿Y si Blancanieves no fuese hermosa? Lo que realmente molestó a muchos fue que para el cartel promocional se recurriera a contraponer a dos princesas, una delgada y otra con sobrepeso, en una comparación que parecía perpetuar los estándares irreales de belleza femenina que poco a poco habían ido desterrándose de las producciones dirigidas al público infantil con personajes femeninos más fuertes y menos 'perfectos'.

Ahora Chloë Moretz, la encargada de poner voz a la protagonista de tez blanca y cabellos negros, ha compartido su malestar ante el reclamo publicitario empleado por los responsables de la misma para atraer la atención de los espectadores sin pararse a pensar que transmitían el mensaje erróneo sobre el cuerpo de la mujer.

"He analizado toda la campaña de marketing de 'Red Shoes', y estoy igual de horrorizada y enfadada que todo el mundo, esto no ha sido aprobado por mí o por nadie de mi equipo. Quiero que sepan que he trasladado mi opinión a los productores de la película. Di mi voz a un guion precioso y espero que lo puedan ver en su totalidad. La historia transmite poder a las mujeres jóvenes y tuvo un gran impacto en mí. Siento mucho la ofensa que haya podido causar más allá de mi control creativo (sic)", ha sido el mensaje de la intérprete en su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, Sujin Hwang, una de las productoras de la cinta de dibujos animados, se ha apresurado a disculparse por las sensibilidades que haya podido herir el poster del filme y ha afirmado que este será rápidamente retirado.

"Como productora de la película animada 'Red Shoes and the 7 Dwarfs', ahora en producción, Locus Corporation desea disculparse por las primeras acciones de nuestra campaña de marketing (el tráiler y el poster exhibido en Cannes), ya que somos conscientes de que ha creado el efecto contrario al deseado. Se ha puesto fin a esta campaña publicitaria. Nuestra película, una comedia familiar, conlleva un mensaje destinado a cambiar los prejuicios sociales relacionados con los estándares de belleza física en la sociedad, enfatizando la importancia de la belleza interior. Apreciamos y agradecemos las críticas constructivas que muchos nos han hecho llegar. Nos arrepentimos de cualquier momento de incomodidad o desafección que este error publicitario haya podido causar a cualquiera de los artistas o empresas implicadas en la producción o futura distribución de nuestro filme, ninguno de ellos ha estado involucrado en la creación o aprobación de la ahora suspendida campaña publicitaria", ha explicado la productora al canal de noticias CNN.

