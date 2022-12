Polémica declaración de Penélope Cruz: 'Parece que soy una pervertida'

La grabación protagonizada por la atractiva Irina Shayk y el musculoso Miguel Ángel Silvestre que fue censurada en YouTube-, recibió múltiples críticas, a las que Penélope respondió acusando a buena parte de la sociedad actual de rechazar el erotismo al tiempo que se enaltece la violencia en público.

"Parece que soy una pervertida por haber tratado de imprimir sensualidad a un anuncio de lencería. La verdad es que me molestó bastante que lo vetaran de YouTube y de algunos canales de televisión automáticamente, sin siquiera haberse molestado en verlo en su totalidad. Algunos dijeron que mi pieza era casi pornográfica y demasiado sexy para los espectadores, y cuando lo volvieron a publicar en YouTube, casi tenías que rellenar un formulario para demostrar que eras mayor de edad". Estas fueron las palabras con las que arremetió Penélope durante una entrevista con el diario The Sydney Morning Herald.

"Tenías que pasar por un montón de trámites para ver mi anuncio, nada comparable a lo poco que tienes que hacer para tener a tu disposición numerosos videos de contenido violento que parecen gozar de una mejor consideración. Básicamente te permiten quedarte traumatizado de por vida, pero no te dejan ver a unas cuantas chicas en sujetador", aseveró.

Visiblemente enojada por las opiniones críticas que recibió su primer trabajo como realizadora, Penélope asegura que su carrera como actriz debe verse compensada con otro tipo de proyectos laborales para que, de esta forma, pueda disfrutar de una vida plena. Eso explica que la estrella de Hollywood haya reducido notablemente sus apariciones en la gran pantalla y que haya tratado de adoptar un perfil más discreto en la industria cinematográfica -normalmente Penélope se compromete únicamente a rodar un largometraje por año-, aunque el hecho de ser madre de dos niños: Leo y Luna, con su marido Javier Bardem, también ha influido claramente en su decisión.

"No es que haya planeado rodar una película en inglés, otra en español y otra más en italiano, durante los últimos tres años de mi vida, lo que pasa es que necesito seleccionar muy bien el tipo de películas que quiero hacer y, además, dedicar mi tiempo a otras inquietudes artísticas que necesito cultivar. Y el peso de haber formado una familia también tiene mucho que ver: mi familia es mi gran prioridad en la vida y eso me ha llevado a equilibrar la balanza con el paso de los años", aseguró la actriz.

Pero su necesidad de escapar de los sets de rodaje con frecuencia también está vinculada a un claro factor psicológico, ya que la artista no duda en confesar que en varias ocasiones se adentra tanto en el universo de un personaje, que de alguna forma acaba desprendiéndose de su propia identidad.

"Cuando llevo mucho tiempo rodando, siento que me he convertido en mi personaje y que llevo una vida paralela que no tiene nada que ver con la mía. Eso me hace sentir vacía y por eso necesito compensar esta situación con otro tipo de cosas", concluyó.



