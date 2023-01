Pitbull quiere ayudar a 'liberarse' a todas las mujeres del mundo

Aunque el cantante Pitbull ha sido acusado en varias ocasiones de sexista y de representar a las mujeres como objetos en sus videoclips, en realidad su único deseo es contribuir a la liberación del sexo femenino a través de su música, con la que intenta animar a todas sus fans a que se atrevan a escapar de las responsabilidades domésticas y las presiones laborales.

"Habiendo sido criado por una madre soltera que tenía dos o tres trabajos, básicamente quiero decirles a todas las mujeres del mundo: 'Chicas, no pasa nada porque os divirtáis. Está bien que salgáis de fiesta y escapéis un poco de todo lo que sucede en casa, en el trabajo y de llevar a los niños al colegio. Quiero que os liberéis y disfrutéis'", aseguró la estrella de la música durante una entrevista telefónica para el programa 'Good Morning America'.

Una de las figuras más importantes en la vida de Pitbull ha sido sin duda su madre, a quien está inmensamente agradecido por haberle ayudado a encarrilar su vida convenciéndole de que dejara de vender droga en Miami a pesar de que para conseguirlo tuviera que echarle de casa a los 17 años.

"Mi madre se me acercó y me dijo: 'No quiero volverte a ver hasta que decidas qué vas a hacer. A lo que te dedicas ahora en las calles, eso solo te dará dinero rápido. No puedes permitirte pagar a un abogado y vas a acabar en prisión. Ya he pasado por eso con tu padre, y ahora eres un hombre adulto y puedes tomar tus propias decisiones'. No lo hizo porque estuviera enfadada conmigo y quisiera castigarme. Más bien trató de darme la libertad para tomar esa decisión, y consiguió que me espabilara", confesaba el intérprete a la revista People en Español.