¡Pillada!: Ariana Grande fue sorprendida lamiendo donuts en una cafetería

La cantante Ariana Grande ha enfurecido al sector hostelero debido a una serie de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del local Wolfee Donuts en Lake Elsinore (California) el pasado sábado, en las que se puede ver a la joven lamiendo algunos de los donuts expuestos en el mostrador, que no compró después.

Según han informado varios testigos al portal TMZ, Ariana y su acompañante estaban jugando al popular juego de retos "¿a que no te atreves?" y, aunque en las imágenes no se puede apreciar a ciencia cierta si la lengua de la estrella llega a tocar los donuts, los trabajadores del local aseguran que su travesura viola las normas de higiene del establecimiento independientemente de si lamió realmente o no los dulces, que deberían haber sido descartados automáticamente para que no fueran vendidos a otros clientes.

Además, el vídeo obtenido por las cámaras revela que Ariana ha vuelto a encontrar el amor tras poner punto final a su relación con el rapero Big Sean junto al joven que la acompañaba en su visita a la tienda de donuts, con quien se le puede ver besándose apasionadamente mientras espera a ser atendida.

El afortunado no es otro que su bailarín Ricky Alvarez, con quien ya se le relacionó el pasado mes de junio después de que ambos compartieran un apasionado beso durante el concierto que Ariana ofreció durante la celebración del Día del Orgullo Gay en Nueva York.

Por Bang ShowBiz