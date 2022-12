Pilar Rubio se aferra a la música para relajarse

Aunque todavía no han pasado ni dos meses desde que diera la bienvenida a su hijo Sergio -fruto de su romance con el futbolista Sergio Ramos-, la presentadora Pilar Rubio no solo ha dejado claro en las últimas semanas que ha recuperado por completo su esbelta silueta, sino que también cuenta con la energía necesaria para disfrutar al máximo de uno de sus grandes hábitos veraniegos: acudir a tantos conciertos como le sea posible.

De esta forma, la guapa madrileña no ha podido resistirse a compartir con sus seguidores de Twitter la "suerte" que ha tenido de poder desconectar durante unas horas de las responsabilidades cotidianas gracias a la música, tanto en el reciente concierto que los Rolling Stones ofrecieron en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, como en los espectáculos protagonizados en la capital por bandas como Extremoduro y el veterano roquero Rob Zombie.

"Vaya maratón de conciertos a los que he tenido la suerte de asistir estos días: Extremoduro, Rolling Stones, Rob Zombie y Extreme. Ojalá se repitiera con más frecuencia para volver a esos buenos tiempos de juventud", escribió la estrella televisiva en su perfil de Twitter, antes de hacer un guiño a sus tiempos de adolescencia y reconocer que el recital de Extremoduro le trajo un sinfín de recuerdos. "Y 17 años después, seguimos estando los mismos", puntualizó.

Además de volver a poner de manifiesto su rebeldía musical y el entusiasmo que le domina en sus primeros meses de maternidad, Pilar ha recuperado también el blog de moda que tuvo que dejar en suspenso durante la recta final de su embarazo, lo que revela un ritmo de vida frenético que, al menos en la escena pública, contrasta profundamente con el período de aislamiento que vive estos días el defensa sevillano del Real Madrid.

Al igual que muchos de sus compañeros de la selección española, Sergio Ramos lleva dos semanas en las que ha preferido abstenerse de hacer comentarios en las redes sociales que antes cultivaba con asiduidad, quizá con el objetivo de no intensificar la decepción que generaron entre sus fans las dos derrotas que llevaron a España al abismo. No obstante, el extrovertido deportista no ha podido evitar criticar de forma indirecta a todos aquellos que han aprovechado la debacle mundialista para verter maliciosos rumores sobre su persona.

"Hay personajes que buscan protagonismo a base de mentiras y de informaciones que ni se molestan en contrastar", reza el mensaje publicado por el hermano del futbolista, René Ramos, tras percatarse de que un supuesto portavoz del jugador había compartido con un medio argentino la "tristeza" personal que Sergio estaría viviendo tras el torneo.