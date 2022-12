Pharrell Williams regresa a la infancia gracias a su hijo

El extravagante productor que ha estampado su firma en algunos de los temas más radiados del momento es sin duda un gran referente para todos los artistas que se ponen en sus manos, pero en los últimos años Pharrell Williams también se ha convertido en un alumno aventajado de la persona a la que considera hoy en día como el "gran maestro" de su vida, su hijo de cinco años Rocket, quien no para de enseñarle trucos y habilidades para que se mantenga siempre conectado a la modernidad del siglo XXI.

"Tengo la suerte de haber contado con grandes maestros en mi carrera profesional, pero nadie me ha enseñado tanto y ha cambiado radicalmente mi vida de la forma en que lo está haciendo mi hijo. Gracias a él estoy en sintonía con todo lo que me rodea y entiendo a las nuevas generaciones, ya que no ha dejado de enseñarme a manejar todos estos dispositivos electrónicos que tanto le gustan. Cada vez que aprendo a utilizar una de sus aplicaciones, siento la misma ilusión que un niño de su edad, como si en vez de hacerme mayor, me dirigiera de vuelta a la infancia", aseguró al canal de televisión ABC.

Además de mantenerle al tanto de las últimas novedades tecnológicas, el único hijo del artista estadounidense también le está ayudando estos días a ponerse al día con las reglas y particularidades del mundo del baloncesto, con el objetivo de que Pharrell se familiarice con un deporte casi desconocido para él antes de ponerse a trabajar en la banda sonora de un videojuego sobre la NBA.

"Lo mejor de todo es que Rocket también ejerce un papel determinante en mi profesión, sobre todo desde que me comprometí a colaborar en un nuevo proyecto que me ha obligado a aprender un poco sobre baloncesto. La verdad es que yo nunca he sido un gran aficionado a este deporte, pero mi niño sí, así que no paro de preguntarle cosas que me puedan servir de inspiración para escribir las letras y, en definitiva, para que al final podamos hacer un buen trabajo", reveló en la misma entrevista.