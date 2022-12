Pharrell Williams estaría encantado de trabajar con One Direction

El cantante Pharrell Williams no tendría ningún reparo en realizar una colaboración musical con la banda One Direction -formada por Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles -, aunque únicamente permitiría que el tema saliese a la luz siempre y cuando cumpliera sus altos estándares de calidad.

"Cantaría con ellos porque, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hiciéramos algo que no nos pareciese lo suficientemente bueno? Entonces simplemente no lo publicaríamos", aseguró el artista durante una entrevista en la emisora BBC Radio 1.

Una de las especialidades de Pharrell son sin duda las colaboraciones con otros artistas, teniendo en cuenta que puede presumir de haber trabajado con artistas de la talla de Robin Thicke, Kylie Minogue o Ed Sheeran.

Sin embargo, el propio Pharrell es consciente de que el éxito de su tema 'Happy' ha marcado un antes y un después en su carrera profesional, convirtiéndole en un artista por derecho propio y cambiando de paso toda su vida.

"Hace dos años mi mánager me dijo que la discográfica Columbia quería hablar conmigo. Desde entonces mi vida ha cambiado y todavía no me he acostumbrado a ello. La única razón por la que les dije 'sí' fue porque estaba demasiado emocionado y conmovido por el mero hecho de que les importara algo de lo que yo había hecho. No era algo con lo que soñara. Hasta el momento antes de mi primera actuación no tenía ni idea de adónde me iba a llevar", concluyó.