Pete Doherty se arrepiente de no haber trabajado con Amy Winehouse

El líder del grupo The Libertines, Pete Doherty, se arrepiente ahora profundamente de haber perdido la paciencia cada vez que se reunía con la fallecida Amy Winehouse para componer juntos, ya que la actitud extremadamente crítica de la cantante hacía que nunca lograran terminar las canciones que comenzaban.

"Por regla general, cada vez que nos juntábamos para componer yo no estaba en mis mejores facultades, lo cual no deja de resultar gracioso porque es de lo que la gente me acusa siempre. Pero la principal manera en que recuerdo a Amy es... Digamos que nunca coincidimos en el momento adecuado. Cada vez que intentábamos reunirnos para componer ella se mostraba muy, muy crítica con mis ideas. Así que nunca conseguíamos acabar algo. Todavía me persigue el remordimiento", reveló el cantante a la revista NME.

Publicidad

Desde el punto de vista de Pete, en las últimas semanas de su vida Amy se sentía atrapada por su propia fama.

"Se compró una casa preciosa en Camden Square, era increíble, tenía un montón de guitarras magníficas en el sótano y un sistema de sonido magnífico. Pero también tenía un montón de horribles paparazzi en la puerta. No podía ir a ningún lado. Su marido, Blake, estaba en una prisión. Amy estaba en un estado de absoluta desesperación, su fama la había atrapado. Creo que su naturaleza era ser libre, a través de su música y sus sentimientos. Pero estaba atrapada. Para conseguir dinero, y el bienestar y el poder que ello conlleva, tienes que sacrificar gran parte de tus libertades personales".