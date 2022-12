Pete Doherty cura sus adicciones en un santuario de elefantes

El controvertido cantante Pete Doherty se encuentra colaborando en un santuario de elefantes de Tailandia desde que terminara el pasado diciembre el tratamiento para hacer frente a su adicción a la heroína, y a juzgar por los resultados, la experiencia está siendo enormemente positiva para el británico.

"Pete ayuda a limpiar y alimentar los elefantes cada día. No le importa tener que lidiar con el estiércol. Le encanta estar con ellos y dice que le están ayudando mucho en su recuperación", contó una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

Pero las bestias no solo le están ayudando a olvidar sus adicciones sino que están haciendo aflorar de nuevo su creatividad. De hecho, Pete ya ha escrito varias canciones estando sentado al lado de los elefantes mientras duermen.

"Pete se queda con ellos despierto durante la noche y escribe temas mientras ellos duermen. Lo encuentra increíblemente relajante y cree que está escribiendo sus mejores canciones como resultado de ello. No es que esté pensando ya en el siguiente paso en su carrera musical, por el momento está feliz estando con sus nuevos amigos los elefantes", añadió.

Pete había contado anteriormente que estaba vendiendo "una enorme colección de elefantes" que se había quedado tras su ruptura con la modelo Kate Moss, a la que se los compraba. Incluso pensó en enviárselos como regalo de boda cuando contrajo matrimonio con Jamie Hince.

"Kate coleccionaba elefantes, por lo que siempre le compraba alguno allá por donde iba. Cuando terminamos rompió todas las cosas que yo le había dado, pero no destruyó los elefantes. Como me costó bastante olvidarla continué comprando elefantes y ahora tengo una enorme colección de elefantes para vender. Aunque debería enviárselos anónimamente a ella como regalo de boda", declaraba en 2012 al periódico The Independent.

Publicidad

Por: BangShowbiz