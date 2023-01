¿Perro camarero? El extraño entrenamiento de Enrique Iglesias a su mascota

El cantante Enrique Iglesias ya ha demostrado en el pasado a través de sus redes sociales el talento que tiene su perro Jack -un Retriever de Chesapeake- a la hora de realizar malabares, pero todavía hay un truco que no ha conseguido enseñarle: que aprenda a abrir la nevera para coger objetos de su interior y llevárselos cada vez que él se lo pida.

"Estoy intentando enseñar a mi perro Jack a traerme una botella de Ron Atlantico, pero creo que la botella es demasiado grande para él", explicó el intérprete en Instagram junto a un vídeo en el que aparece un perro abriendo él solito una nevera para coger una botella de cerveza, que le ha dado la idea de la nueva habilidad que quiere que aprenda Jack.

Enrique siempre ha sido un gran amante de los animales, por eso la muerte de dos de sus anteriores perros, Lucas y Grammy, mientras él se encontraba de viaje por motivos de trabajo supuso un duro golpe para él. Aunque esas pérdidas le hicieron plantearse la posibilidad de llevarse a Jack en sus giras de conciertos, finalmente renunció a la idea porque en el fondo sabe que su mascota está mejor en casa bajo el atento cuidado de su pareja, la extenista Anna Kournikova.

"Créanme que me he planteado traerme a mis perros conmigo en muchas ocasiones, para poder visitar con ellos cada nuevo lugar. Pero por triste que me resulte admitirlo, cuando viajo tengo que estar trabajando casi todo el rato y sería demasiado duro para ellos", explicaba Enrique en otro vídeo publicado en sus redes sociales.

Por: Bang Showbiz