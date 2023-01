Perrie Edwards, ex de Zayn Malik fue pillada con un nuevo amor

La cantante Perrie Edwards, que estuvo comprometida con el excomponente de One Direction Zayn Malik hasta el pasado mes de agosto, fue vista a principios de esta semana disfrutando de una romántica cita con Leon King -modelo y dueño de varios clubs nocturnos- en el parque de atracciones navideño Winter Wonderland, en Hyde Park (Londres).

"Tenían aspecto de sentirse muy cómodos mientras paseaban juntos. Perrie y Leon iban cogidos del brazo y parecían más que amigos. Estaban solo ellos dos, además de los guardaespaldas de Perrie, que no les quitaron el ojo de encima mientras se mezclaban con la multitud. Se merece un poco de felicidad después de todo lo que sucedió con Zayn. Esperemos que Leon pueda darle eso", explicó un testigo de la cita al periódico The Sun.

La noticia de la supuesta nueva relación sentimental de Perrie llega poco después de que su exnovio negara haber roto su compromiso con ella vía mensaje de texto, como se había rumoreado en los últimos meses.

"Siento el suficiente respeto por Perrie como para no terminar nada con un mensaje de texto. La quiero mucho y siempre la querré, y nunca terminaría nuestra relación de cuatro años de esa manera. Ella lo sabe, yo lo sé, y el público también debería saberlo. No quiero explicar por qué o cómo lo hice, solo quiero que la gente sepa que no hice algo así", afirmaba Zayn en una entrevista a la revista Fader.

Por: Bang Showbiz