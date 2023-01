Perrie Edwards confirma que Zayn Malik rompió su compromiso por mensaje de texto

El regreso a la escena musical de Little Mix le está dando más de un dolor de cabeza a Zayn Malik, ya que su exprometida Perrie Edwards -una de las componentes del cuarteto femenino- está aprovechando la promoción de su nuevo trabajo para ofrecer una imagen poco amigable de él.

Después de criticar de forma muy poco sutil las habilidades como amante del excomponente de One Direction en el nuevo sencillo de la banda, 'Shout Out To My Ex' -que presentaron este sábado en el programa 'The X Factor'-, ahora la joven cantante ha rememorado el final de su relación con Zayn para confirmar que, tal y como se especuló en su momento, este puso punto final a su compromiso a través de un mensaje de texto.

"Fue horrible, el peor momento de mi vida. Una relación de cuatro años, dos de ellos comprometidos, que se termina a través de un mensaje de texto. Así de sencillo. Y aunque en mi carrera las cosas me fueran de maravilla, fue muy difícil para mí", relata Perrie en el fragmento de la biografía de Little Mix, 'Our World', que pronto estará a la venta.

Sin embargo, la versión de los hechos de Zayn es muy diferente a la de su exprometida.

"Siento demasiado respeto hacia Perrie como para terminar nuestro compromiso por mensaje de texto. La quiero mucho, siempre lo haré, nunca terminaría una relación de más de cuatro años de esa manera. Ella lo sabe, yo lo sé, y el público debería saberlo también. No quiero explicar por qué o qué hice, solo quiero que la gente sepa que no hice eso", explicaba Zayn a la revista The Fader.

Al menos la intérprete puede consolarse con el hecho de que ha conseguido rehacer su vida sentimental junto al actor británico Luke Pasqualino, al que considera un chico "encantador" en estas primeras semanas de ilusionante romance.

"Hemos tenido unas cuantas citas en las que nos lo hemos pasado muy bien. Todavía estamos conociéndonos, pero sí, es un hombre encantador", reconocía Perrie en una entrevista con el periódico The Sun.