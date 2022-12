Penélope Cruz, uno de los mejores cuerpos del 2013

La espectacular figura que lució Penélope Cruz en la presentación londinense de 'El Consejero', que tuvo lugar escasas semanas después de dar a luz a su hija Luna, no solo le valió un sinfín de halagos por la rapidez con la que fue capaz de librarse de los kilos de más, sino que también ha sido determinante para que la revista Fitness Magazine le haya nombrado ahora la celebridad con el mejor cuerpo de 2013; un título que relega a un segundo plano a otras famosas internacionales como Sandra Bullock y Jennifer Lawrence, segunda y tercera del listado respectivamente.



"Su obsesión por la dieta mediterránea , bailar en su tiempo libre y correr detrás de sus hijos ha hecho que Penélope Cruz recupere su exuberante figura en un tiempo récord", apunta la citada publicación sobre la diva española.



Aunque la estrella de cine se niega a someterse a un estricto régimen y asegura evitar el exceso de ejercicio físico, el portal de belleza Motley Health asegura que, entre los secretos de belleza de la guapa madrileña, se encuentra la apuesta por la dieta vegetariana que inició en el año 2000 y su rechazo absoluto a cualquier ingesta de carne.



Pese a que nunca ha confirmado en público su apuesta por el vegetarianismo, Penélope siempre ha presumido de los positivos efectos que tienen en su organismo los productos más típicos de la dieta mediterránea, ya que en su consumo responsable y equilibrado reside la clave de una silueta tan atractiva como sana.



"Me encanta cocinar y siempre trato de hacer yo la comida cuando estoy en casa. Los alimentos frescos y las recetas de la cocina mediterránea son realmente la clave de mi buen estado físico. No pienso someterme a dietas de choque ni me voy a matar en el gimnasio para cuidarme. Con alimentarme de forma saludable me basta, y para eso hay que tener mucho cuidado con lo que se come", explicaba la actriz en una entrevista al diario India Times.



