Penélope Cruz tardó meses en dominar el acento italiano en inglés de Donatella

Meterse en la piel de Donatella Versace en la nueva serie del premiado Ryan Murphy -'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'- supuso todo un desafío para Penélope Cruz en más de un sentido: no solo porque conozca personalmente a la diseñadora, sino porque imitar su particular dicción hablando en inglés no supuso una tarea fácil para una española como ella, por mucho que anteriormente ya hubiera interpretado a personajes italianos en producciones estadounidenses.

"Requirió mucho trabajo. Ya había tenido que hacer un acento italiano en inglés en el musical 'Nine', pero en esta ocasión tuve que empezar de cero porque daba vida a Donatella y todo el mundo sabe cómo habla ella: es una manera muy peculiar, única. Necesité meses de preparación hasta perfeccionarlo; hasta que no lo conseguí no me sentí lista para rodar", explicó la oscarizada intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, sin ocultar lo intimidante que le resultó enfrentarse a una figura legendaria como Donatella.

Publicidad

Mira también: ¿Miedo a envejecer? Penélope Cruz odia que le hagan esa pregunta y esta es la razón

"Su manera de moverse y hablar es muy rock 'n roll y me encanta esa mujer. He coincidido con ella aquí y allá en varias ocasiones a lo largo de mi vida", reveló.

Como ha repetido hasta la saciedad durante la promoción de este último proyecto, pese a las ganas que tenía de trabajar con Ryan Murphy, Penélope no aceptó su oferta hasta después de hablar por teléfono con Donatella y conseguir su bendición. Por lo que se desprende de las palabras de la actriz, la explosiva rubia debió decidir que la española era el mal menor -debido a su cercanía y buena química- en vista de que la serie se rodaría con o sin la de Alcobendas.

"Me dijo que, si alguien tenía que hacerlo, se alegraba de que fuera yo porque creo que sabe lo que siento por ella e incluso por Gianni, aunque nunca llegara a conocerle. He trabajado durante muchos años con Versace, vistiendo para eventos, y son la gente más amable que te puedas imaginar. Y es muy importante para mí que, cuando vea lo que hecho, pueda sentir el cariño y respeto que le he puesto".

Publicidad

Por: Bang Showbiz