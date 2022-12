Penélope Cruz, destrozada por la inesperada muerte de su padre

La muerte del cabeza de familia de los Cruz, Eduardo, el pasado mes de junio, supuso un duro golpe para la actriz Penélope Cruz. Ahora, la intérprete ha retomado su agenda profesional para promocionar su última película, 'Ma Ma', a pesar de que todavía está intentando recuperarse a nivel emocional.

"Está muy reciente. Era muy joven, tenía 62 años. Ha sido un shock para toda la familia y estamos intentando asimilarlo... Las dos cosas que más me han sorprendido en la vida es lo que pasa cuando pierdes un padre y lo que pasa cuando nace un hijo. Las dos, de alguna manera, te llevan a la infancia otra vez. Memorias que estaban dormidas y están ahora tan vivas. Eso es el amor", explica la intérprete durante una entrevista con Iñaki Gabilondo en el programa Iñaki de Canal+, que se emitirá este viernes a las 22.00 (hora española).

Ni el éxito a nivel internacional ni el haber ganado los premios más prestigiosos de la industria del cine -incluyendo el Óscar a Mejor Actriz- han conseguido que Penélope se olvide de sus orígenes.

"Yo me he criado con dos padres que han tenido que luchar muchísimo para sacarnos adelante. Son los valores que yo he mamado. Cómo yo iba a imaginar las cosas que me iban a pasar a nivel profesional y a otros niveles. Muchos sueños que se han cumplido. Es una grandísima lotería", añade.

En lo que respecta a la familia que ella ha formado junto a su marido, el actor Javier Bardem, Penélope tiene muy claro que nunca expondrá a sus hijos ante la opinión pública como sí hacen otras muchas estrellas porque quiere proteger su intimidad a toda costa.

"No puedes ser un personaje público las 24 horas del día todos los días del año. Eso no es salud... Pero creo que lo más importante es proteger a los hijos de personajes públicos y en España hay leyes que los protegen".

Bang Showbiz.