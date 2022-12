Paulina Rubio saca a relucir su lado más niñero

Aunque estos días vive concentrada al cien por cien en el inminente lanzamiento de su nuevo trabajo, la cantante Paulina Rubio ha abandonado momentáneamente su autoimpuesto retiro creativo para asegurar a la presentadora Jacky Bracamontes que, en cuanto su agenda profesional se lo permita, programará un encuentro entre ambas para "cubrir de besos" a la recién nacida Carolina.

"Jacky, no paro de ver las fotos de Caro. Quiero cargarla y llenarla de besos. Que vuelvas a ser mamá nos unió más. Besos para las tres", escribió la chica dorada en su perfil de Twitter, a lo que la estrella televisiva no tardó en responderle con un mensaje que dejaría entrever que quizás podría estar considerando a su amiga para un papel tan importante como el de madrina: "¡Muchas gracias! Tenemos que vernos pronto. He estado pensando en algo y me gustaría comentártelo. ¡Y quiero que conozcas a Caro!".

Pese a la larga batalla judicial que mantiene con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera -padre de su hijo Andrea Nicolás-, la ternura que dejan entrever las palabras de Paulina a la hora de referirse a la bebé de su compañera bien podría interpretarse como un deseo de repetir experiencia en la maternidad en un futuro no muy lejano, teniendo en cuenta la buena sintonía que desprendían la artista y su actual pareja Gerardo Bazúa durante su reciente travesía por aguas mediterráneas. De hecho, Paulina nunca ha ocultado que el principal "motor de su vida" es el estrecho vínculo que mantiene con su pequeño, una de las motivaciones principales que la empujaron a superar los difíciles momentos que siguieron a su separación, por lo que no resultaría extraño que se animase a ampliar la familia para poder cultivar de nuevo una conexión tan profunda con un segundo bebé.

"Quiero a mi pequeño con locura y siento que él es el gran motor que mueve mi vida, lo que me demuestra que, pese a todo, es precisamente el amor lo que hace que el mundo sea un lugar fabuloso. Gracias a Nico [Andrea Nicolás] creo fervientemente en el amor y afronto todos los retos del día a día con la mayor ilusión posible", aseguraba recientemente la mexicana al diario El Universal.