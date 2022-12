Paulina Rubio recomienda combatir la depresión posparto con tratamientos estéticos

Aunque actualmente su hijo Andrea Nicolás es el gran motor de su vida, la cantante Paulina Rubio conoce de primera mano los difíciles momentos que puede llegar a atravesar cualquier artista del mundo del espectáculo a causa de los cambios físicos que acarrea la maternidad.

Publicidad

Así que no es de extrañar que la chica dorada haya aconsejado a su íntima amiga Jacky Bracamontes someterse a un cambio de imagen con el objetivo de que el característico cansancio que arrastra toda mamá de un recién nacido no derive en una condición más seria como la depresión posparto.

"Estoy encantada con esta transformación de imagen para la que Paulina actuó como inspiración. Es una persona a la que quiero muchísimo, y ella misma se sometió a un cambio radical hace un año. Así que me sugirió muy amablemente que yo también lo intentara, porque aunque no estuviese deprimida no podía evitar sentir dentro de mí esa inquietud de si lograría volver a ser atractiva para mi marido", declaró la presentadora televisiva a la revista TV Notas, quien se puso en manos de la cantante esta semana para pulir su aspecto físico de cara al estreno del programa 'La Voz México'.

La cara más amable de Paulina a la hora de animar a una compañera de profesión en un momento difícil contrasta notablemente con las acusaciones que se han dirigido contra ella recientemente, etiquetándola de estrella con aires de diva después de que saliera a la luz el insulto con el que habría contestado a su excompañera del grupo Timbiriche, Alix Bauer, cuando esta intentó entrevistarla para su nuevo libro, un acercamiento al que Paulina habría respondido de la manera más hostil posible, calificándola de "gorda fracasada".

Por: Bang Showbiz