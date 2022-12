Paulina Rubio ha manipulado a su novio para alejarlo de su familia

Aunque ambos se conocieron cuando el joven cantante intentaba labrarse una carrera musical participando en la edición mexicana de 'La Voz', donde Paulina Rubio (43) ejercía de coach, Gerardo Bazúa (29) no tuvo ninguna prisa en retomar su trayectoria profesional tras finalizar el concurso, una decisión que podría esconder algún motivo más allá de su deseo de centrarse en afianzar su relación con la mexicana.

Al parecer, Paulina no soportaría la idea de que su nuevo chico trabaje para ganar su propio dinero, una actitud que estaría haciendo casi imposible a Gerardo cumplir con sus obligaciones de padre de dos hijos, Gerardo (10) y Sebastián (3), fruto de un matrimonio anterior, según informa la edición estadounidense de la revista TV y Novelas.

Publicidad

"Paulina ha alejado a Gerardo de su trabajo, por lo que no tiene dinero para enviárselo a sus hijos", declara la exmujer de Gerardo, Yuriko Sandoval, al número de octubre de la revista.

No es la primera vez que el apasionado romance de la mexicana y su actual pareja se convierte en un obstáculo en la relación de Gerardo con su familia, entre otras razones porque los allegados al joven artista están convencidos de que Paulina no ha dejado de "manipularle" para que se aleje irremediablemente de ellos.

"La madre de Gerardo puso el grito en el cielo cuando se enteró de que iba a irse de viaje con Paulina en vez de dedicarse a cuidar de sus hijos. Ya no puede soportar más esta situación de abandono en que les ha colocado, y le ha recordado que no lo ha educado para que actúe de esa manera. Ella no puede entender cómo ha podido dejar a su familia a un lado por una 'calentura' y cómo es capaz de dejarse manipular. Pero él está completamente obsesionado con Paulina", aseguraba recientemente una fuente al mismo medio.

Con BangShowbiz