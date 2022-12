Paulina Rubio acusa a Colate de buscar 'publicidad' a costa de su hijo

El acuerdo que alcanzaron Paulina Rubio y su exmarido, Nicolás Vallejo-Nágera, el año pasado para compartir la custodia de su pequeño Andrea Nicolás (3) ha quedado definitivamente en papel mojado, sobre todo desde que la expareja volviera a los tribunales para intercambiar demandas que buscan hacerse con el control total de la tutela del niño. Después de que Colate acusara a la intérprete de sufrir problemas mentales y de haber hecho todo lo posible por evitar que encontrara trabajo, ahora es la mexicana quien arremete contra el empresario por haber montado "un circo" con la vida privada de su primogénito.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, la diva del pop trata de argumentar en un nuevo episodio del tenso litigio por qué el español no cumple con los requisitos necesarios para velar por la estabilidad emocional de Andrea Nicolás. Para ello, Paulina asegura que Colate ha vulnerado sistemáticamente las fechas y los acuerdos establecidos a la hora de dividir el tiempo que su hijo pasa con sus dos progenitores, lo que a su juicio no sería más que una estrategia para asegurarse de que los reporteros gráficos siempre están preparados para informar de lo ocurrido.

Publicidad

El hecho de que hace unos meses Nicolás decidiera llevarse a su hijo a España sin informarle debidamente -y después de haber convencido al juez tras varios intentos- es otro de los puntos fuertes del argumentario de Paulina, ya que su exmarido no dudó en alargar más de lo debido la estancia a sabiendas de que la cantante no se atrevería a pisar suelo español por los problemas legales que enfrenta en el país. Este suceso, según la versión de la artista, generó una atención mediática innecesaria que da a Colate una "publicidad" que no se merece.

Más allá de los quebraderos de cabeza que le proporciona su antigua pareja en los tribunales, lo cierto es que Paulina Rubio no ha dejado de irradiar optimismo en las redes sociales por los numerosos proyectos profesionales que tiene en el horizonte, además de por el vínculo inquebrantable que mantiene con su hijo, quien le hace mirar al futuro con una ilusión que solo podría serle arrebatada por una sentencia desfavorable sobre su custodia.

"Desde que Nico llegó a mi vida, mi mundo se ha estado transformando radicalmente. Me encanta poder disfrutar del Día de la Madre a su lado", expresaba recientemente en su perfil de Twitter.