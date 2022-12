"Paul Newman es el hombre más sexy que he visto": Michelle Rodríguez

Desde el punto de vista de Michelle Rodriguez, ningún actor de hoy en día puede competir en materia de sex-appeal con el fallecido Paul Newman, algo que le hace lamentar profundamente que ya no se "fabriquen" galanes cinematográficos de su talla.

"Dios mío, Paul Newman era un ca**ón muy sexy. El tío era realmente atractivo, era un hombre de verdad. Ya no fabrican hombres como él, tengo que reconocerlo", confesó la intérprete a la revista Rolling Stones.

A pesar de tener muy claro cuál es su tipo de hombre ideal, Michelle -que mantuvo una intermitente relación con la modelo Cara Delevingne hasta el año pasado, así como un breve idilio con Zac Efron durante el verano- no ha sido demasiado afortunada en el terreno sentimental, algo que ella achaca a la "locura" en la que quedó sumida tras la muerte de su compañero de reparto en la saga 'A todo gas', Paul Walker, en noviembre de 2013.

"En realidad me volví un poco loca... Hubo un montón de cosas que hice durante ese año que jamás habría hecho de estar en mis cabales. Me parecía que nada de lo que pudiese hacer me haría sentirme viva, así que seguía esforzándome más y más. Me dediqué a viajar y a practicar sexo. Y sencillamente estaba intentado ignorar todo lo que sentía", confesaba recientemente Michelle en una entrevista a la revista Entertainment Weekly.

Por: Bang Showbiz