Paul McCartney ya piensa en retirarse

Aunque a Paul McCartney le encantaría seguir dedicado por completo a la música, el cantante de 71 años es consciente de que no podrá continuar por mucho más tiempo con el ajetreado ritmo de vida que le impone su carrera profesional, por lo que ya ha comenzado a realizar planes de futuro algo más relajados para cuando termine su próxima gira.

"Voy a dejarme la piel en este nuevo álbum y en mi gira. Cuando acabe, veré cómo me encuentro y si es necesario bajar el ritmo, pero seré yo quien decida el momento adecuado para hacerlo. Si me preguntas hasta cuándo pienso seguir con este ritmo de vida, te respondería que para siempre. Pero a los cantantes nos pasa lo mismo que a los futbolistas: llega un momento en el que tu estado físico ya no te permite realizar las mismas cosas que hacías antes y tienes que parar", comentó el reputado artista a la revista NME.

Aunque lleva prácticamente toda una vida subido a los escenarios y dedicado de lleno a su exitosa carrera musical, el ex Beatle asegura que no se siente en absoluto fatigado por tanta actividad y reconoce que le resultaría difícil cambiar su dinámica de trabajo por una cómoda y relajada rutina diaria.

"Me sorprende que a mi edad no me encuentre agotado, pero la verdad es que no lo estoy. Ni siquiera pienso en ello. Cuando veo que gente más joven que yo se pasa todo el día delante de la televisión pienso: 'No estoy seguro de que esa sea la vida que quiero llevar'. Creo que puedo aspirar a algo mejor", explicó el intérprete.

Por: Bang Showbiz