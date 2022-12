Paul McCartney recurrió a la música para conquistar a su mujer

La gran inseguridad que experimentó el emblemático Paul McCartney durante la primera cita con su ahora mujer Nancy Shevell frenó sus impulsos de confesar su amor por la empresaria al final de la velada, por lo que tuvo que esperar varios días para armarse de valor y sincerarse sobre sus sentimientos a través del mejor método que tenía a su alcance: la composición de una canción llena de romanticismo.

"Puede llegar a ser muy duro decir 'te quiero' a una persona. Precisamente eso era lo que sentía por Nancy, pero me fue imposible declararme en la noche en que debería haberlo hecho", admitió el veterano artista al diario The Sun.

La canción con la que conquistó a su pareja en 2007 se había convertido en uno de los secretos mejor guardados del cantautor británico, quien ahora ha decidido compartirla con el público junto a los nuevos temas de su recién estrenado disco 'New' para hacer gala de su lado más romántico y sentimental.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete presenta una canción claramente inspirada en la mujer que hoy en día ocupa su corazón, ya que el año pasado deleitó a su legión de fans lanzando al mercado un idealista álbum titulado 'Kisses On the Bottom' y, sobre todo, el sencillo 'My Valentine' que suponía un alegato en favor del amor y de la ilusión que había vuelto a invadir su vida.

Pero el afecto que le une a su adorada esposa no es el único sentimiento que Paul McCartney ha querido transmitir en su nuevo trabajo discográfico, sino que tan solo constituye uno de los muchos aspectos de su persona que narra a lo largo del disco, con el que revela también algunos episodios de su vida previa al momento en que se convirtió en toda una estrella de la música.

"Por ejemplo, 'On My Way To Work' [uno de los temas del disco] explica los detalles de mi primer trabajo antes de alcanzar la fama con los Beatles.Trabajaba conduciendo un camión para una empresa de transporte urgente llamada Speedy Promp Deliveries. Tenía que ir a la nave de almacenamiento todas las madrugadas en autobús y, para matar el tiempo durante el trayecto, solía comprarme una revista erótica y observar a las chicas desnudas. Era demasiado joven para interesarme por las noticias", bromeó.

Por: Bang Showbiz