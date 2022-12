Paul McCartney espía a Beyoncé

La exhaustiva preparación con la que Paul McCartney afronta sus actuaciones musicales incluye la discreta asistencia del intérprete a conciertos de varios artistas del panorama internacional, entre los que se encuentra Beyoncé: una experiencia que le sirve para aplicar las técnicas más novedosas sobre el escenario y evitar que sus actuaciones queden "anticuadas".

"Si voy a realizar una gira, me gusta ver antes lo que hacen los demás artistas. No quiero quedar anticuado encima del escenario. Si la gente dice que Beyoncé estuvo rompedora, voy a su concierto y entonces me digo a mí mismo: 'Lo podemos hacer mejor'", declaró el legendario artista a la revista NME.

Pero la diva estadounidense no es la única fuente de inspiración del veterano cantante para adaptarse a las nuevas técnicas de interpretación, sino que Paul McCartney se ha mostrado abierto a adoptar elementos de géneros musicales como el hip-hop, motivo por el que el año pasado acudió al concierto que los raperos Jay Z y Kanye West ofrecieron en Londres, donde el artista disfrutó de su "poesía".

"Jay Z y Kanye son unos verdaderos poetas, al igual que también lo es Bob Dylan", comentó el intérprete.

A pesar de gozar de un envidiable bagaje musical y ser uno de los artistas en activo más reputados del planeta, Paul McCartney ha admitido que, a sus 71 años de edad, no sabría describir la clave que le ha llevado a alcanzar el éxito cosechado a largo de su carrera.

"Cuando Los Beatles íbamos a América, nos preguntaban: '¿Quién escribe las letras y quién compone la música? ¿Cuál es vuestra fórmula?'. A lo que nosotros respondíamos: 'Todo lo hacemos juntos. Si tuviéramos una [fórmula], la meteríamos en una botella, y luego se rompería y la perderíamos'. Uno no quiere tener ninguna fórmula", explicó Paul McCartney al mismo medio.

Por: Bang Showbiz