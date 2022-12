Paris Hilton recibió "mordiscos de amor" en su visita a felinos desprotegidos

La millonaria Paris Hilton no pudo evitar compartir varios vídeos y fotografías de su memorable excursión a la Fundación Black Jaguar & White Tiger -organización benéfica encargada de rescatar cachorros y ejemplares en edad adulta de tigres, jaguares y leones que se encuentran en "tristes circunstancias"- durante su visita a México.

Este lunes la heredera del imperio Hilton colgó 13 vídeos y 10 fotografías en su cuenta de Instagram en los que aparecía abrazando cachorros de león y tigres dorados.

Publicidad

"Un día maravilloso en la Fundación Black Jaguar & White Tiger. Esta gente hace una labor increíble salvando a estas hermosas criaturas", escribió en Instagram.

En una de las imágenes se puede ver cómo la rica heredera permanece impasible mientras uno de los cachorros empieza a moderle las zapatillas, llegando incluso a referirse a sus saludos con dientes como "mordiscos de amor".

"Esto es increíble, me encantaría poder hacerlo todos los días. He pasado un día increíble en la Fundación Black Jaguar & White Tiger, tanto que no quería irme. ¡Ya los echo de menos!", añadió después en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 3,5 millones de seguidores.

Paris ha dado siempre muestras de su amor por los animales, además de tener siete perros y tres gatos, hace algún tiempo reveló ya su interés en contar con su propio criadero.

Por: Bang Showbiz