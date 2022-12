Paris Hilton rechaza el Cadillac que le regaló un fan

Johnny, un fan obsesionado con Paris Hilton, regaló a la millonaria un Cadillac rojo el pasado domingo, e incluso lo condujo hasta su exclusiva urbanización de Beverly Hills. Sin embargo, cuando el guardia de seguridad del complejo residencial llamó a Paris y le describió a aquel hombre, la heredera del imperio Hilton enseguida amenazó con llamar a la policía pues Johnny lleva acosándola desde hace años.

El coche, que venía con un ramo de flores en el asiento trasero, lleva aparcado en la calle desde entonces y según informa TMZ, Paris está convencida de que el pasado martes el propio seguidor reventó las ventanas del Cadillac al ver que su ídolo no había aceptado el regalo.

No obstante, este no es el primer objeto de gran valor que Johnny regala a Paris, pues previamente ya le había enviado por correo un traje de novia junto a una tarjeta en la que ponía "¿Te casarías conmigo?" e incluso una vez llegó a hacer volar un avión sobre la finca de sus padres en Malibú con dos pancartas en las que ponía: "No puedo quitarme a Paris Whitney Hilton de mi cabeza. Señor y señora Hilton, ¿podría salir con su hija Paris?".

Por ahora, el vehículo permanece fuera de la urbanización de la DJ, legalmente aparcado y registrado.