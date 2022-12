Paris Hilton presenta su nuevo novio a sus padres

La socialité Paris Hilton decidió la semana pasada que ya era hora de que sus padres conocieran a su actual novio, el empresario suizo Thomas Gross, que por lo que parece se ha ganado la aprobación de los dichosos padres de la criatura, Richard y Kathy.

"Cenaron con su familia en Los Ángeles la semana pasada. A su madre Kathy le encantó y le dijo a todo el mundo que está muy feliz de que su hija haya conocido a alguien tan genial", aseguró una fuente al MailOnline.

Los enamorados se conocieron en el Festival de Cine de Cannes el pasado mayo y desde entonces han sido "inseparables".

"Nunca la había visto tan feliz hasta que conoció a Thomas. Son inseparables y constantemente viajan juntos alrededor del mundo. Ella recientemente viajó en el jet de Thomas de Cannes a Cabo, luego a Ibiza, luego a Nueva York y Los Ángeles, y luego a Las Vegas. Ahora están en Londres para la boda de su hermana Nicky y se les ve completamente enamorados. Paris nunca ha estado tan feliz, ¡está radiante!", añadió el informante.

Y a pesar de que Paris y su vida de purpurina son constantemente objeto de la atención mediática, a Thomas no parece importarle su fama.

"Thomas es genial para ella porque no solo tiene mucho éxito, sino que se ha hecho a sí mismo. No es como otros hombres anteriores, sencillamente porque no necesita nada más de ella que su amor. Él y su éxito la inspiran. Él la empuja a conseguir más y las cosas se están poniendo muy serias entre ellos", concluía el informante.