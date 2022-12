Paris Hilton no tiene tiempo para buscar novio

La rica heredera Paris Hilton, quien puso punto final a su relación de dos años con el modelo ibicenco River Viiperi el pasado verano, no tiene ni tiempo ni ganas de buscar una nueva pareja sentimental porque está demasiado centrada en su carrera.

"Estoy haciendo lo que quiero. En el fondo no tengo tiempo para un novio, prefiero seguir soltera", declaró la televisiva rubia al portal DuJour.com.

Paris también asegura que sus días de fiestas salvajes han quedado atrás hace tiempo, ya que ahora solo acude a las discotecas para trabajar como pinchadiscos.

"Me gusta ver a las chicas arregladas y pasándoselo genial, ese es el significado de la vida. Pero yo ya no estoy interesada en ese mundo. Solía encantarme salir de fiesta, pero ahora solo lo hago para pinchar como DJ y que me paguen. Los jueves son las mejores noches, pero yo tengo que madrugar para trabajar", añadió.

A pesar de haberse labrado una carrera en el mundo de la música y de ser la propietaria de un imperio que da trabajo a cientos de personas, Paris es muy consciente de que aún no ha podido librarse de la etiqueta de rubia tonta, algo que no le preocupa demasiado.

"En el reality 'The Simple Life' interpretaba un personaje, así que no culpo a la gente por pensar que soy un poco cabeza loca. Asumen que esa soy soy. Pero luego me conocen y se dan cuenta de que soy alguien completamente diferente. Pero no me importa que la gente piense que soy tonta. Interpretar ese papel me hizo la vida más sencilla. Sigo siendo algo tímida, por mucho que eso pueda sorprender a algunos, pero nunca me ha importado lo que puedan pensar de mí. Yo sé la verdad, sé de lo que soy capaz", concluyó.