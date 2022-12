Paris Hilton niega haber confudido a Nelson Mandela con Martin Luther King

La popular heredera no ha podido evitar lanzarse a las redes sociales para negar rotundamente la autoría de un mensaje en Twitter que confundía al fallecido Nelson Mandela con otro histórico líder por los derechos civiles, Martin Luther King, una broma pesada que algún despiadado internauta ha querido atribuir a Paris Hilton para proyectar una imagen poco favorecedora de su persona.

"RIP Nelson Mandela. Tu discurso 'I Have a Dream' fue toda una fuente de inspiración. Nos ha dejado un hombre maravilloso", publicó el responsable del perfil fraudulento sobre la guapa celebridad, provocando en pocos minutos que el mensaje se extendiera rápidamente por la red para desgracia de una indignada Paris.

"Quien haya escrito ese estúpido comentario no tiene ningún tipo de respeto por el momento de luto que estamos todos viviendo. Y lo mismo ocurre con todos aquellos que han decidido difundirlo por las redes sociales. Me parece de muy mal gusto que se pongan palabras en mi boca que nunca he dicho", escribió la verdadera Paris Hilton en su cuenta oficial de Twitter.

La airada respuesta de Paris Hilton se entiende por el aluvión de mensajes ofensivos que recibió en pocos minutos debido a la supuesta confusión entre los dos inolvidables personajes, un error que resultó extraño para muchos de los fans que previamente habían visto cómo la heredera rendía tributo a Mandela con otro tipo de mensaje.

"He aterrizado hace un momento y acabo de escuchar la noticia de la muerte de Mandela. Era todo un héroe y un referente para todos. El mundo es un poco mejor gracias a él y por eso se le va a echar de menos", reza el homenaje que Paris le dedicó antes del inicio de la polémica tuitera.

