Paris Hilton canta al amor

La heredera del imperio Hilton, Paris Hilton, ha vuelto al mundo de la música -en el que se ha dejado oír en distintas ocasiones- publicando esta misma semana un nuevo sencillo llamado 'Come Alive' que promocionó, entre otros sitios, en el programa 'Entertainment Tonight', donde le preguntaron si ella creía que era amor lo que sentía por su pareja, el modelo español de 22 años River Viiperi.

"Yo creo que sí... La canción habla del amor, el momento álgido del amor, que es un mundo de fantasia; y quería que este tema fuera algo especial... Habla sobre el amor en general. Creo que estar enamorada es una sensación mágica que te hace sentir viva", respondía.

Paris ha querido reflejar ese "mundo de fantasía", incluyendo criaturas mágicas, como los unicornios, en el videoclip del single, que ella misma protagoniza. "Quería que fuera muy mágico", explicó.

Ese paraíso fantástico en el que parece vivir la guapa rubia lo comparte desde hace casi dos años con el maniquí ibicenco, de quien ya había destacado su cariñoso carácter.

"Me hizo una bonita joya y me escribió una carta preciosa. Siempre tiene detalles muy dulces conmigo", declaraba Paris a la edición estadounidense de la revista Ok!