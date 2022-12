Para Kylie Jenner Instagram es un 'mundo inventado'

La pequeña de la saga Kardashian-Jenner, Kylie Jenner (17), no se toma demasiado en serio la red social Instagram y tiene muy claro que las fotos que la gente comparte son solo la forma de vida que se pretende proyectar.

"Instagram es un mundo inventado. Yo le enseño a la gente solo lo que quiero que vean. ¿No lo hace así todo el mundo?", publicaba la joven en un tuit.

Previamente Kylie había tuiteado mirando con perspectiva su vida como celebrity desde que consiguió fama gracias al programa 'Keeping Up with the Kardashians' y aprovechó para recordar a sus seguidores que su vida no es de propiedad pública.

"La audiencia no lo sabe todo sobre mí", posteó en Twitter.

Quizá ese estado filosófico reciente se haya debido a que la adolescente ha estado sometida al jet lag durante la semana pasada, permaneciendo despierta durante las primeras horas de la noche.

"He estado durmiendo todo el día y ahora voy a estar despierta toda la noche. Jetlag", tuiteó.

Kylie -que podría estar manteniendo una relación sentimental con el rapero Tyga (25)- es conocida por escribir mensajes subidos de tono y polémicos en las redes sociales, pero no es tan alocada en la vida real.

"A Kylie le encanta sentirse sexy y escribir cosas sugerentes, pero en realidad no es tan salvaje. De hecho se lleva tan bien con todo el mundo que sus hermanas saben lo que está haciendo y con quién sale en cada momento", contaba una fuente a la revista People.