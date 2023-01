Paola Jara y Luis Alberto Posada, ¿no se presentaron por culpa de la organización?

La gira 'Noche del guaro y el despecho' que se ha presentado por todo el país con importantes artistas del género popular, tenía programado un concierto en Bucaramanga el pasado viernes 16 de septiembre y otro en Pereira el sábado 17. Ambos conciertos se realizaron, pero no todos los artistas que habían sido anunciados subieron a la tarima como estaba previsto.

Aparentemente fue por tiempo y debido a retrasos de las presentaciones, pero otros rumores señalan que esos retrasos habrían sido intencionales por parte de los organizadores para que no subieran a escenario algunos artistas y no tener que pagarles la presentación. En sus cuentas de redes sociales, varios artistas como Luis Alberto Posada y Paola Jara publicaron sus respectivas explicaciones.

En un video publicado en sus redes sociales Luis Alberto Posada explicó que los organizadores del evento en Bucaramanga dilataron los tiempos de otros artistas y no le permitieron a él presentarse. Por su parte, Paola Jara en un comunicado de prensa informó que ella avisó a los organizadores de un concierto en Pereira, en el que ella no se presentó, que no podía asistir por compromisos adquiridos con anterioridad.