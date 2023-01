Pamela Anderson: 'Tommy Lee también ha curado su hepatitis C'

La exuberante Pamela Anderson anunció la semana pasada que, tras 20 años padeciendo hepatits C, había conseguido curarse gracias a un nuevo tratamiento farmacológico al que había estado sometida. La actriz de 48 años cree que contrajo la enfermedad tras compartir una aguja de tatuaje con su exmarido Tommy Lee, quien también está libre de la enfermedad gracias al mismo tratamiento. Fue precisamente Tommy quien le animó a ella a probarlo.

"Tommy lo probó primero, por lo que se curó antes. Tuvo un tratamiento diferente porque lo hizo un año antes que yo. Y siempre estaba diciéndome: 'Tienes que hacerlo'", contó la actriz en 'Entertainment Tonight'.

La guapa rubia -madre de Brandon y Dylan junto a Tommy- reconoció que conocer que tenía la enfermedad, y que podía ocasionar un daño permanente en su hígado, ha influido en todos los aspectos de su vida, pero que ahora que sabe que ya está curada piensa hacer "alguna locura".

"Tras 10 años padeciéndola me dijeron que podía estar toda la vida con esta enfermedad y no morir por ella. Era más posible que muriera por otra cosa, aunque podía padecer cáncer de hígado. Te podía dar un montón de cosas horribles. Creo que influyó en las decisiones que tomé en relación a mis hijos, en cómo garantizar su seguridad. Ahora que estoy curada siento que me han devuelto estos 20 años. Ahora me voy a volver loca. Voy a hacer cada cosa que pueda. Cada minuto que pasa, cuenta", añadió.