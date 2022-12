Paloma Faith se arrepiente de no haber tenido sexo esporádico

Eso de una noche loca, la pasión de un día, nunca ha ido mucho con la cantante Paloma Faith, quien ha preferido siempre buscar el amor en relaciones largas. Sin embargo ahora ha comenzado a cuestionarse si elegir ese camino ha sido lo mejor.

"Nunca me he acostado con nadie justo tras conocerle, siempre he tenido esta idea romántica de que el amor lo conquista todo. Ahora soy consciente de que tengo necesidades sexuales y no creo que sea nada malo hacerlo. Viéndolo con perspectiva ha habido relaciones en las que solo debería haber tenido sexo y nada más, en lugar de invertir dos años tratando de hacer que funcione algo que nunca iba a funcionar", asegura en la edición británica de la revista Cosmopolitan.

Paloma se encuentra ahora en una situación en la que no se debe plantear nada de eso, ni tener ningún tipo de arrepentimiento ya que confiesa abiertamente estar enamorada.

"Estoy muy enamorada. Llevo con mi novio dos años y nunca he seguido estando enamorada después de todo este tiempo. O me pongo muy exigente y comienzo a ver todos los fallos o simplemente dejo de querer", explicó.