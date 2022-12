Padre de Justin Bieber tira a su perro por la ventana

Jeremy Bieber, padre de Justin, sufrió un ataque de rabia después de que Karma, un bulldog americano, mordiera al hermano pequeño de Justin, Jaxon, según ha confirmado al portal TMZ el entrenador del animal, Trevor Dvernichuk, contratado por el propio cantante para educarlo tras adoptarlo hace un año.

Por suerte, Karma habría salido ileso del incidente al aterrizar en un banco de nieve, tras lo cual Jeremy ordenó a su cuidador que se lo llevara y que no lo devolviera a su familia hasta que estuviera debidamente entrenado.

La noticia de este nuevo incidente en el círculo de allegados de Justin se ha producido después de que saliera a la luz que la estrella del pop y su padre habían "abandonado" a Karma -al cual adoptaron las pasadas Navidades- tras no recogerle después de dejarlo al cuidado de Trevor en febrero.

"Es lo mismo que llevar a tus hijos al colegio y no volver a por ellos después", aseguró el entrenador del perro al periódico The Sun.

En un principio, el joven bulldog americano debía permanecer con Trevor durante unas semanas para ser entrenado, tras lo cual Justin asumiría su cuidado. Sin embargo, su entrenador asegura que intentó contactar en numerosas ocasiones con el joven cantante para que recogiera a Karma, sin obtener respuesta en ninguna ocasión.

Por su parte, el padre de Justin ha negado los hechos, acusando a su vez de haber robado el perro a Trevor, quien asegura que únicamente quiere garantizar la seguridad del can antes de dejarlo al cuidado del clan Bieber.

Por: Bang Showbiz