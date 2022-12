Oscar Pistorius contactó con Katie Price durante su juicio por asesinato

El controvertido caso del atleta paralímpico Oscar Pistorius -quien fue sometido a juicio por asesinar a su novia, la modelo sudafricana Reeva Steenkamp- ha hecho correr ríos de tinta en las páginas de sociedad. Entre ellas, en la columna de opinión de la modelo Katie Price (también conocida como Jordan), quien tras escribir sobre Pistorius comenzó a recibir mensajes suyos en Twitter.

Antes de conocerse el veredicto de la jueza, quien finalmente sentenció a Pistorius a cinco años de prisión por homicidio, Katie escribió que no podría juzgar al atleta basándose solamente en lo que la prensa afirmaba que había sucedido la noche en la que el atleta disparó a su novia, un comentario que provocó que un mes después Pistorius comenzara a seguirla en Twitter.

"Me enviaba mensajes directos [privados]. Es raro, ¿verdad? Me decía: 'Gracias por apoyarme' y cosas así. Teníamos conversaciones intrascendentes. Fue él quien escribió primero porque yo le había mencionado en una columna, según me dijo. En realidad yo no le estaba defendiendo, solo estaba diciendo que cuando alguien va a juicio solo esa persona sabe lo ocurrido. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", señaló al periódico Daily Mirror.

Al principio la modelo no creía que fuera Pistorius quien le estaba enviando mensajes, hasta que su hermano Dan le hizo darse cuenta de que los mensajes eran de él.

"Mi hermano me dijo: 'Dios mío Kate, echa un vistazo a quién te está enviando mensajes directos en Twitter'. Yo le contesté: 'Seguro que son falsos'. Y me dijo: 'No, son de una cuenta verificada'", añadió.

Ese intercambio de mensajes ha despertado la curiosidad de Katie, quien ahora quiere conocer a Pistorius. "Yo le haría una entrevista, me encantaría".