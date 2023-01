Oscar Isaac es demasiado 'tímido' para llevar una vida de estrella de cine

En apenas un mes la popularidad del actor Oscar Isaac se multiplicará hasta el infinito cuando se estrene el nuevo episodio de 'Star Wars', 'La guerra de las galaxias: El despertar de la Fuerza' -en el que interpreta al piloto Poe Dameron-, el próximo 18 de diciembre. Sin embargo, sus planes no incluyen cambiar radicalmente de vida para adaptarse a su nuevo estatus de estrella porque es demasiado "modesto y tímido".

"Es cierto que soy un hombre modesto que adora la simplicidad. No vivo en uno de esos grandes apartamentos lujosos de Manhattan. He elegido vivir en Brooklyn, no solo porque me gusta el sitio, sino sobre todo para poder conservar un cierto anonimato. Además, soy de naturaleza tímida", reconoció en intérprete en una entrevista con el portal francés Femina.

Para evitar que la fama consiga abrumarle, Oscar intenta tener siempre muy presente el largo camino que ha tenido que recorrer desde su Guatemala natal hasta triunfar en la meca del cine.

"Creo que la fama no se me va a subir a la cabeza porque no he olvidado lo difícil que ha sido hacerme un hueco en esta industria", añadió.

A pesar de que está intentando mantener los pies en la tierra en la medida de lo posible, por momentos el actor no puede evitar sentir que está viviendo un sueño hecho realidad.

"Ni en mis sueños más locos se me habría ocurrido imaginar que algún día formaría parte de esta franquicia de culto en todo el mundo. Además, ¡ni siquiera tuve que hacer una audición! Únicamente recibí una llamada del director J.J. Abrams pidiéndome que cogiera el primer avión para ir a encontrarme con él en París".