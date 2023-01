Oprah Winfrey destaca el duro trabajo de la familia Kardashian

A la familia Kardashian le ha salido la mejor de las defensoras, la presentadora Oprah Winfrey, quien no ha dudado en destacar el esfuerzo y trabajo que ponen todos los miembros del clan en sus realities, incluido el estandarte de la familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Entrevisté a los Kardashian hace dos años y no podía creer lo duro que trabajaban. La gente piensa que consiste únicamente en que te sigan las cámaras de televisión, que es algo fácil, pero para crear un reality donde parezca que está pasando algo todo el tiempo, tienes que estar en ello todo el tiempo. Estuvimos allí durante siete horas grabándoles y después ellos iban a grabar durante otras siete horas. Eso es trabajo, sin importar quién seas", explicó la también productora al programa 'Kyle and Jackie O' de la radio australiana.

Oprah quiso con estas palabras defender a la controvertida familia después de que la actriz Rebel Wilson se negara a compartir escenario en los MTV Video Music Awards con Kendall y Kylie Jenner por no "tener talento".

"Me ofrecieron presentar en los VMAs junto a Kendall y Kylie y dije que no. Son famosas sin tener talento. Dije que lo haría yo sola. Lo que representan es totalmente opuesto a lo que yo represento. Parecen un tanto superficiales y sus carreras no están basadas en su talento. Sé que son muy populares, pero yo para llegar a donde he llegado me he valido de mi personalidad y del trabajo duro. Mientras que Kim Kardashian llegó a la fama gracias a un vídeo sexual, yo fui a una escuela de actuación y trabajé muy duro", explicaba Rebel al mismo programa de radio recientemente.