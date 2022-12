One Direction revela detalles de su nuevo álbum

Ante el inminente lanzamiento de su esperado nuevo trabajo, los chicos de One Direction han querido premiar a sus entregados fans compartiendo algunos detalles de 'Steal My Girl' -primer sencillo de su nuevo álbum, 'FOUR'- confirmando que verá la luz el próximo 29 de septiembre en todo el mundo.

Pero además de señalar esta fecha en el calendario de todos su seguidores, también se ha conocido que la canción llegará acompañada de un remix firmado por el propio Liam Payne (21), integrante de la banda junto a Niall Horan (21), Zayn Malik (21), Harry Styles (20) y Louis Tomlinson (22).

Este sorprendente anuncio llega después de que el grupo británico ofreciese gratuitamente a sus seguidores a través de iTunes una canción de su nuevo trabajo titulada 'Fireproof', que batió récords de descargas con 1.089.278 copias en 24 horas. A tal punto llega la euforia de los fans de One Direction, que 'FOUR' -que será el cuarto álbum de estudio de la banda- ya se ha posicionado como el número uno en las listas de ventas de iTunes en 67 países dos meses antes de su lanzamiento.

Ya el mes pasado, el propio productor musical Simon Cowell -que apadrinó a los chicos de One Direction tras su paso por la edición británica del concurso musical 'Factor X'- presagiaba que el nuevo álbum de la banda iba a convertirse en todo un éxito sin precedentes.

"El álbum es fantástico. Hay unas 5 o 6 canciones que serán sencillos. Hay muchos tipos de temas distintos a lo que hemos hecho antes, han arriesgado mucho más. Y lo más importante, a los chicos les encanta escribir y grabar", revelaba a la emisora de radio Capital FM.

