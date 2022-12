One Direction quiere organizar la despedida de soltero de Zayn Malik en Las Vegas

Los chicos de One Direction están planeando ya la despedida de soltero de Zayn Malik (21) -comprometido con la cantante de Little Mix Perrie Edwards desde hace un año- y han pensado que Las Vegas sería el destino perfecto para que su compañero diga adiós a la soltería.

"Ya sabes dónde te vamos a llevar, ¿no lo sabes Zayn? ¡A Las Vegas!", dijo Niall Horan en la revista OK! A lo que el propio Zayn respondió: "Oh no".

Los planes sobre la boda se mantienen en secreto, pero si algo tiene claro Zayn es que la suya no será una boda ambientada en Disney, tal y como pretende su novia Perrie.

"¡¿Disney?! Nadie me ha dicho nada... Pero no creo que sea así", declaró.

La segunda gran certeza sobre la boda es que Zayn no actuará en ella, tal y como él mismo explicó; de hecho está tan convencido de ello que ya ha empezado a barajar posibles nombres con los que le gustaría contar.

"No cantaré ese día, pero me encantaría que viniese alguna gran estrella del rock, como por ejemplo Steven Tyler. ¡Sería una pasada!", añadió.

A pesar de que los medios se hicieron eco de su compromiso el año pasado, todavía habrá que esperar un tiempo antes de ver a la pareja darse el sí quiero.

"No hemos tenido tiempo real de sentarnos y organizarlo todo", revelaba hace unos días Zayn en la misma publicación.