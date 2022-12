One Direction planea ya la despedida de soltero de Zayn Malik

Los componentes del grupo británico One Direction quieren que su compañero Zayn Malik -prometido a la cantante de Little Mix Perrie Edwards- diga adiós a su soltería de una forma inolvidable, por lo que están planeado una noche de desenfreno en la que no faltarán pistolas, strippers y disfraces de mono.

" Deberíamos saltar sobre él una noche, secuestrarle, ponerle una bolsa en la cabeza y hacerlo todo muy real . Luego llegaría allí y habría strippers y cosas de esas. Podríamos llevar todos máscaras de mono o de payaso. Pistolas de verdad y strippers de verdad", comentó Liam Payne al periódico Metro.

"Quizás como gánsters. Conseguiremos armas reales", continuó la broma Louis Tomlinson.

Harry Styles, por su parte, espera celebrar muchas fiestas antes del gran día: "Podríamos hacer varias fiestas".

Zayn admite que no tiene ni idea de lo que sus compañeros están planeando pero está seguro de que se lo pasarán muy bien sea cual sea el plan.

"El otro día estuvimos hablando de mi despedida de soltero . Yo no he hecho ningún plan todavía pero estoy seguro de que será algo muy divertido", desveló el cantante.

Por: Bang Showbiz