One Direction concilia el sueño con una película tras sus conciertos

Después de varios meses en la carretera con su gira mundial 'What We Are', los componentes del grupo One Direction -Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan- han desarrollado una serie de curiosos hábitos, entre los cuales está el juntarse para ver una película tras cada uno de sus conciertos; forma inmejorable para mitigar el subidón de adrenalina del escenario antes de conciliar el sueño.

"Después de actuar es bastante difícil dormir, así que generalmente nos quedamos despiertos hasta tarde y acabamos durmiendo juntos", confesó Liam Payne a la revista Top of the Pops. "Muchas veces también vemos una película", concretó su compañero Louis Tomlinson.

Pero combatir el insomnio juntos no es el único ritual del quinteto de cara a sus actuaciones, ya que los británicos no saltan nunca al escenario sin abrazarse antes, animándose los unos a los otros antes de enfrentarse a la multitud de admiradores que les esperan.

"Solemos formar un círculo y juntamos nuestras manos para decir unas palabras, es algo que vamos cambiando según el continente. En la última serie de conciertos en Sudamérica, nuestra frase era: 'Los leones duermen esta noche'", declaró Niall Horan, a lo que Liam añadió entre bromas: "Somos bastante raritos".

Sin duda, los jóvenes habrán recurrido a la motivación de su grito de guerra más que nunca durante la actual gira, donde han podido experimentar por primera vez los nervios propios de cantar frente a todo un estadio, un sentimiento muy diferente al de actuar en los auditorios que habían abarrotado hasta ahora.

"Ya habíamos actuado en auditorios antes, pero nunca en un estadio. Así que este año, cuando salimos por fin al escenario y nos encontramos al aire libre, todo cambió. Te transmite la sensación de estar en un festival", aseguró Liam.

"En un estadio te das cuentas de que si paras de moverte un solo momento tendrás esa sensación abrumadora de 'esto es tan inmenso y yo tan pequeño que seguro que estoy haciendo el ridículo'", concluyó Harry Styles.