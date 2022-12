One Direction cantara una canción navideña para luchar contra el Ébola

El quinteto británico One Direction -formado por Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson- sacará su lado más solidario estas Navidades versionando la canción 'Do They Know It's Christmas?' junto a otros artistas para colaborar en la lucha contra el ébola, en el marco de una iniciativa solidaria Band Aid organizada por Bob Geldof por cuarto año.

"Bob ha hecho todo lo posible para conseguir que los grandes nombres de la música pop participen en el cuarto lanzamiento de 'Do They Know It´s Christmas?'", declaró una fuente al periódico The Sun.

Las jóvenes estrella musicales han sido la primera opción de los organizadores del proyecto solidario, aunque se especula con la posibilidad de que otros cantantes como Adele, Ben Howard, Alt-J y Florence Welch se unan al grupo.

"Harry, Louis, Zayn, Liam y Niall encabezaban la lista de posibles artistas y no quisieron dejar escapar la oportunidad de participar. Como en las ediciones anteriores de Band Aid, la canción tiene que ser una mezcla de música divertida y pop, sus rasgos característicos", añadió.

La nueva versión de la famosa canción navideña saldrá al mercado a finales de este mes de noviembre con el objetivo de colocarse en el primer puesto en la lista de singles navideños.

La primera grabación con fines benéficos del tema 'Do They Know It´s Christmas?' se llevó a cabo en 1984 con la colaboración de Bono, Paul McCartney, Paul Weller y Boy George, quienes lograron que se convirtiera en el single más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Las siguientes reediciones del single se realizaron en 1989 y 2004, siendo los componentes de One Direction los encargados de recoger ahora el testigo por cuarta vez.

