One Direction abrirá una cadena de cafeterías

Con el fin de promocionar su marca por todo el mundo, la popular banda One Direction ha decidido abrir su propia línea de cafeterías, un proyecto que verá la luz durante los próximos días con la apertura de un primer local en la ciudad de Shibuya, en Japón.

"Estas cafeterías serán el punto de encuentro ideal para los seguidores de One Direction y además venderán artículos de la banda. De hecho, en poco tiempo se podría convertir en el principal motor financiero del grupo. Todo lo que lleve la palabra One Direction es sinónimo de éxito hoy en día", indicó una fuente al diario Daily Star.

La creación del negocio habría sido idea del productor musical Simon Cowell, mentor de One Direction a su paso por el programa 'Factor X', quien tendría en mente abrir un segundo local en Londres, para posteriormente hacerlo en Nueva York, París, Berlín y Sídney.

"Este negocio sería como una nueva versión de Planet Hollywood [popular cadena de restaurantes inspirados en la temática de Hollywood]. Esa cadena fue todo un éxito porque contó con el respaldo de estrellas como Sylvester Stallone, Bruce Willis o Arnold Schwarzenegger en 1991", apuntó el mismo confidente.

Este proyecto supondría un gran impulso a las arcas del quinteto británico, el cual se embolsará aproximadamente 750 millones de euros (900 millones de dólares) gracias a su próxima gira de conciertos 'Where We Are', que comenzará el próximo 25 abril en Bogotá (Colombia).

