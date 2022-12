Olivia Palermo podría haberse casado en secreto

La angelical Olivia Palermo y su pareja, el modelo alemán Johannes Huebl, podrían estar disfrutando ya de los primeros días de un ilusionante matrimonio si acaba por confirmarse que la pareja protagonizó el pasado sábado un enlace muy íntimo y discreto en el ayuntamiento de Manhattan (Nueva York), ante la mera presencia de tres invitados.

Aunque los dos enamorados habían planeado inicialmente formalizar sus más de seis años de romance en la isla de San Bartolomé (territorio francés en el Caribe) a finales de este año -el mismo lugar en el que Johannes le pidió a Olivia que se casara con él el pasado diciembre-, finalmente ambos han tenido que apresurarse y conformarse con la Gran Manzana para ser testigo de su unión debido a los problemas de visado que estaba experimentando el guapo alemán, quien probablemente tenga que abandonar Estados Unidos en septiembre al encontrarse sin trabajo.

"Estaban planeando una gran boda para el otoño, pero Johannes dejó de trabajar en la agencia de modelos Wilhelmina Models el año pasado y al no estar vinculado a ninguna otra, tendría que abandonar Estados Unidos en septiembre. La verdad es que los amigos de Olivia se sorprendieron mucho cuando se enteraron de que se habían casado en el ayuntamiento, invitando únicamente a un amigo de él, Ulli Saeuberlich, y a los padres de ella, quienes decidieron acudir en el último momento a pesar de que no les gustó el hecho de que lo planearan todo con tanta prisa", reveló una fuente al periódico The New York Post.

Sin embargo, la representante de Olivia, Barbara Saint-Aime, insiste en que "aún no están casados" pese a que estaban considerando la posibilidad de organizar una pequeña ceremonia civil a la que seguiría más adelante una gran celebración.

"Habían planeado un pequeño acto para el mes de junio, pero el tema del visado no tiene nada que ver en esto. Llevan juntos seis años y medio y se comprometieron el pasado mes de diciembre. Ambos trabajan mucho durante el verano y no tienen tiempo para hacer planes. Aún no están casados, celebrarán una pequeña ceremonia civil este mes en Estados Unidos y harán algo más grande más adelante", afirmó la representante al mismo medio.

En cualquier caso, la propia Olivia insinuaba recientemente que la gran celebración no sería en Estados Unidos, debido a que las personas más allegadas a su prometido se encuentran en Europa.

"Los amigos de Johannes y su familia están en Europa y a mis padres les encanta viajar, así que probablemente la boda será en un lugar intermedio. Sea donde sea, siempre lo recordaremos como el sitio especial donde nos casamos", aseguraba la modelo a la revista Brides.