Olga Kurylenko quiere que James Bond pase a ser Jessica Bond

La actriz ucraniana Olga Kurylenko interpretó a la sexy espía Camille Montes en 2008 en la película 'Quantum of Solace' junto a Daniel Craig, pero lejos de querer repetir como chica Bond lo que verdaderamente le gustaría a Olga es ser ella misma la protagonista principal: Bond, Jessica Bond.

"Me gustaría interpretar a la equivalente femenina de Bond. ¿Cómo me llamaría? Jessica Bond", declaró Olga a Loaded.

Pero siendo realistas Olga no cree que ninguna mujer llegará nunca a ser agente 007.

"James Bond es un hombre, así que no podría de repente convertirse en mujer. Pero podría haber una película donde una mujer Bond fuera la heroína", añadió.

La actriz de 36 años estuvo de niña muy interesada en guerras y soldados, por lo que está encantada de poder llevar esa pasión por la acción a la gran pantalla en su última película, 'Momentum'.

"Salvar el mundo es lo que siempre he soñado hacer, desde niña. Estoy de algún modo cumpliendo mi fantasía infantil. En vez de querer ser una princesa cuando era niña yo quería ser soldado. Me vestía con ropa militar y jugaba a las guerras con los niños. A esa edad no entiendes por qué haces esas cosas. Supongo que siempre quise ser una mujer fuerte".