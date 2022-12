Olga Kurylenko lamenta no haber podido ir a la universidad

A pesar de ser una antigua chica Bond y una de las mujeres más admiradas del mundo por su belleza, la actriz Olga Kurylenko no puede evitar sentir celos de sus amigos universitarios, ya que le recuerdan su sueño frustrado de estudiar Medicina.

"No estudiar es algo de lo que me arrepiento. Si alguna vez tengo hijos les diré que estudien. Con un poco de suerte querrán hacerlo. Lo más gracioso de todo es que probablemente yo solo quería estudiar porque sabía que no podía hacerlo", confesó la ucraniana a la revista Stylist.

Sin embargo, Olga no se arrepiente de su decisión de forjarse una carrera en el mundo de la moda cuando era apenas una adolescente porque es consciente de que supuso una gran ayuda para su familia.

"Siempre pude elegir, desde luego. Podía haber dejado de ser modelo y haber seguido únicamente con la actuación. Pero también era consciente de que tenía mucha suerte. No provengo de una familia con muchos recursos, así que sentía cierta responsabilidad, no solo por mí misma, sino también por mi familia. Pero sí, siento un montón de celos de la gente que ha ido a Oxford. Siempre le digo a mis amigos que fueron a la universidad allí que son mis personas favoritas del mundo. Tiene que ser un placer poder estudiar en un lugar tan maravilloso", añadió.

Durante un breve periodo de tiempo Olga acudió a una escuela de arte para seguir los pasos de su madre -pintora de profesión-, pero finalmente descubrió que le faltaba "paciencia" para concluir sus estudios.

"No tengo la paciencia necesaria. En general, la gente solo tiene paciencia para mirar las pantallas de sus móviles. No entiendo que mi madre pueda pasarse días sentada, haciendo algo tan meticuloso como pintar un cuadro. Quizás cuando sea mayor me calme un poco y sea capaz de hacerlo...".