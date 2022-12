"Nunca me han atraído las drogas": Leonardo DiCaprio

Aunque admite que la industria del espectáculo ofrece un acceso fácil y directo a determinadas sustancias ilegales, el actor Leonardo DiCaprio asegura con orgullo que siempre se ha mantenido firme a la hora de cumplir su promesa de no probar nunca los estupefacientes, entre otras razones porque su ascenso a la fama le ha llevado a ser testigo de ciertas situaciones que le han dejado profundamente consternado.



“He sido testigo directo de todo el hedonismo y la superficialidad que a veces definen al universo de Hollywood, además de criarme en un barrio muy complicado donde el consumo de drogas estaba a la orden del día. Son experiencias muy difíciles de procesar cuando eres pequeño, pero como adulto te ayudan a mantenerte fiel a tus principios. En la industria del cine hay muchas tentaciones, pero son cosas que yo ya he visto con anterioridad y que jamás me han atraído en absoluto”, reveló el intérprete al diario The Sun.



Además de proyectar firmeza sobre sus hábitos y convicciones , Leonardo mantiene la compostura ante el revuelo que ha originado su más que posible nominación en la próxima entrega de los premios Óscar, unos rumores vinculados a su aclamada interpretación del empresario Jordan Belfort en la comedia ‘El lobo de Wall Street’, pero de los que el artista prefiere mantenerse alejado por el momento.



“La verdad es que ahora no quiero pensar en ese tipo de cosas, porque en el fondo no dependen tanto de mí o de mi trabajo en la gran pantalla. Con el paso del tiempo [Leonardo DiCaprio nunca ha ganado una estatuilla pese a haber protagonizado varias películas merecedoras de un Óscar] me he dado cuenta de que no puedes hacer nada si la gente no cree que te merezcas recibir un gran premio. Lo importante de verdad en este mundo es trabajar duro para que los buenos directores te tomen en serio”, aseveró la estrella de cine, quien se tomará un “largo descanso” tras cumplir con las labores promocionales de su más reciente estreno.

Fuente: Bangs showbiz